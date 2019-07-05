2019/07/05 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هياة المنافذ الحدودية ،اليوم الجمعة، من ضبط مواد غذائية ممنوعة من الاستيراد في منفذ الشلامجة الحدودي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية تضبط مواد غذائية ممنوعة الاستيراد في الشلامجة ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية تضبط مواد غذائية ممنوعة الاستيراد في الشلامجة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).