وزير الدفاع يأمر بتشكيل لجنة تحقيقية بعد ظهور مقطع صوتي لقائد عمليات الانبار

2019/07/05 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أمر وزير الدفاع السيد نجاح الشمري، يوم الجمعة ا بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة الحقائق بعد ظهور تسجيل صوتي في إحدى القنوات الفضائية، ينسب لقائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود الفلاحي.ويأتي إجراء الوزير هذا للتعاطي مع ما يتم نشره في وسائل الإعلام وتدقيق المعلومات خدمة للصالح العام وإظهار الحقائق للحفاظ على امن البلد.كشفت […]

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