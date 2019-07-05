2019/07/05 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الجمعة، أنه لا مستقبل لتنظيم “ داعش” الإرهابي بعد الضربة القاصمة التي تلقاها، مشيرا إلى أنه سيتم تكريس هزيمة التنظيم الإرهابي بشكل كامل.وقال الفياض في حوار مع قناة “الجزيرة” وتابعه /المعلومة/، إنه “لا مستقبل لتنظيم داعش الإرهابي بعد الضربة القاصمة التي تلقاها على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفياض: عودة “داعش” باتت مستحيلة بعد الضربات القاصمة في العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفياض: عودة “داعش” باتت مستحيلة بعد الضربات القاصمة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).