بالصور .. حملة الشهادات العليا يتظاهرون وسط النجف للمطالبة بالتعيين

2019/07/05 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحمل المتظاهرون في ساحة ثورة العشرين وسط النجف لافتات وشعارات للمطالبة بتعيينهم على ملاك وزارة التعليم العالي أسوة بالوزارات الباقية لاسيما وهم حاصلون على شهادات عليا من ماجستير ودكتوراه.وذكر حيدر خشان أحد المتظاهرين، "اننا اليوم أتينا من بغداد من ساحة التحرير حيث الاعتصام للمشاركة في تظاهرة إخواننا في النجف الأشرف من حملة الشهادات العليا المعطلين عن العليا للمطالبة بتعيينهم"، مضيفا" أن وقفتنا هذه اليوم رسالة واضحة الى أننا مستمرون بالاعتصام في بغداد العاصمة للمطالبة بحقوقنا وستكون وقفتنا الكبرى يوم الثلاثاء المقبلة".الخشان دعا إلى" ضرورة أخذ الحقوق وانصافنا عبر استمرار الاعتصام وعدم فك الاعتصام الا باستحصال أوامر التعيين"، مشيراً الى "أننا اليوم من مدينة أمير المؤمنين ع نناشد المرجعية بعد ان ناشدنا ممثل المرجعية في كربلاء المقدسة فهي لسان حال الناس للضغط على الحكومة".يذكر ان حملة الشهادات العليا المعطلين عن العمل في مستمرون بالاعتصام في العاصمة بغداد للأسبوع الرابع على التوالي دون استجابات حكومية تذكر وما زالت الوعود من قبل بعض الشخصيات البرلمانية والتنفيذية تطرأ دون تنفيذ وحل لمشكلة البطالة التي شملت حملة الشهادات العليا في وقت يكون فيه البلد احوج الى استثمار طاقات الكفاءات الشابة المتمثلة بحاملي الشهادات من اختصاصات مختلفة.

انتهى.ص.هـ.ح.

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