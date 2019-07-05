2019/07/05 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قوات الرد السريع تعثر على مضافتين لـ"داعش" جنوبي ديالى

العراقامن

قوات الرد السريع تعثر على مضافتين لـ"داعش" جنوبي ديالى

الجمعة 5 يوليو 2019 - 17:56

قوات الرد السريع

قوات الرد السريع تعثر على مضافتين لـ"داعش" جنوبي ديالى..يتبع..

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات الرد السريع تعثر على مضافتين لـ"داعش" جنوبي ديالى) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات الرد السريع تعثر على مضافتين لـ"داعش" جنوبي ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).