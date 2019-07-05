2019/07/05 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ليندا_كبرييل أرجو من القارئ الكريم التفضّل بالاطلاع على المقال الماضي لربْط الأحداث :حقوق الإنسان لا حُلول عباد الرحمن! 1http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=642117الموضوع يتناول جدالاً حاداً بين مجموعة من الأجانب، حول عقبات الاندماج الثقافي التي تُواجِه الإنسان في بلاد الغربة، وما تشهده ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ليندا كبرييل - أنُدافِع عن مُهَيِّجيْ الفِتَن باسم حقوق الإنسان؟ 2) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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