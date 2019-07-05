ليال عبود: سر استمرار الفنان الثقة التي يزرعها بين الناس

2019/07/05 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..” بلبنان الفرح ما بيخلص و ببيروت بتضل الحياة أحلى , نورتونا ” بهذه الكلمات رحبت الفنانة اللبنانية ليال عبود بالساهرين في مربع “ carte blanche “ – بيروت قبل ان تتفاعل مع الاجواء برفقة فرقتها الاستعراضية و تقدم باقة من أجمل أغنياتها الخاصة.

واضافت بخبرتها و عفويتها و فنها لمسة خاصة على السهرة التي دامت حتى مطلع الفجر, بعد ان فاق عدد الحاضرين في الامسية كل التوقعات و معظمهم من المغتربين اللبنانين و السواح العرب و الاجانب .

ليال قدمت أغنية ” يا عنب يا مشمش ” لاكثر من مرة نزولاً عند رغبة الحاضرين الى جانب ” مغنج ” و ” حاضر يا مستر ” و ” دنية عجايب ” و حرصت على التقاط الصور التذكارية مع محبي فنها الذين وصفتهم بالعائلة التي تعتز بثقتها و محبتها .

وكشفت ان سر استمرارية الفنان ليس بالمال ولا الاعلانات ولا المبالغة في مواقع التواصل الاجتماعي و انما بالثقة التي زرعها على مدار سنوات بين عامة الناس و من البديهي ان يحصد ثمارها مهما كانت الظروف و الصعوبات .

في المقابل من المقرر ان تحيي ليال عبود خلال فصل الصيف الحالي سلسلة من الحفلات و المهرجانات في لبنان و بعض الدول العربية و الاجنبية بالتزامن مع التحضيرات لعمل فني جديد لم تفصح بعد عن تفاصيله .

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