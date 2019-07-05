العراق يفتح تحقيقا مع قائد عسكري كبير نسبت اليه محادثة هاتفية مع ضابط بالـCIA

2019/07/05 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أمر وزير الدفاع نجاح الشمري يوم الجمعة بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة الحقائق بعد ظهور تسجيل صوتي في إحدى القنوات الفضائية، ينسب حسب ادعاء التقرير الإعلامي لقائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود الفلاحي.

واوضح البيان اليوم ان إجراء الوزير يأتي للتعاطي مع ما يتم نشره في وسائل الإعلام وتدقيق المعلومات خدمة للصالح العام وإظهار الحقائق للحفاظ على امن البلد.

وكانت قناة فضائية عراقية قد بثت تسجيلا فيديويا زعمت انه مكالمة هاتفية بين اللواء الركن محمود الفلاحي وضابط في المخابرات المركزية الامريكية تداولا خلالها معلومات امنية تخص العراق.

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