"المالية" تتوقع ارتفاعا باحتياطي العراق من العملة الصعبة الى 86 مليار دولار

2019/07/05 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توقعت اللجنة المالية في مجلس النواب يوم الجمعة ان يؤدي ارتفاع اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية الى زيادة في احتياطي العراق من العملة الصعبة الى 86 مليار دولار امريكي.

وقال عضو اللجنة هوشيار عبد الله في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم انه وبالاستفادة من ارتفاع اسعار النفط من المتوقع ان يصل احتياطي العراق من العملة الصعبة الى 86 مليار دولار.

واوضح "الكل يعلم بأن الايرادات الرئيسة للعراق هي من الصادرات النفطية ومع تكاليف الحرب ضد تنظيم داعش وحدوث عمليات النزوح على اثره اضافة الى ما رافقها من ازمة مالية، وانخفاض اسعار النفط الا انه تم التمكن من تثبيت الوضع الاقتصادي في العراق خاصة بما يتعلق بالسياسة النقدية".

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