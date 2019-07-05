الحميداوي يكشف تفاصيل التصويت على ادراج بابل ضمن التراث العالمي

2019/07/05 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف عضو كتلة الحكمة النيابية المعارضة علي الحميداوي، عضو الوفد العراقي المشارك في اجتماعات لجنة التراث العالمي، تفاصيل التصويت على انضمام مدينة بابل الاثارية ضمن لائحة التراث العالمي.

وقال الحميداوي {للفرات نيوز} انه" بتوفيق وسداد إلآهي وبجهود استثنائية للوفد العراقي المفاوض صوت، اليوم الجمعة، أعضاء مؤتمر التراث العالمي بدورته الثالثة والأربعين والمنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو على ضم مدينة بابل التاريخية إلى لائحة التراث العالمي".وأضاف انه" انتصار آخر يضاف على أعداء الانسانية وصناع الموت ومن أراد حرف بوصلة الزمن صوب العصور الغابرات، حيث تكاتفت الجهود وتعالت الهمم وبمهارة فائقة للوفد العراقي المفاوض تم كسب ثقة وقناعة وتأييد أعضاء لجنة التراث العالمي في منظمة اليونسكو والبالغ عددهم {21} عضوا للتصويت بأغلبية مطلقة على ادراج مدينة بابل ضمن لائحة التراث العالمي".وأشار الى" تمرير المشروع قفزة واحدة بعد الإجابة على كل التساؤلات والتي كانت تقف عائقا ام ادراج بابل على لائحة التراث العالمي".



وتابع" إذ نزف البشرى إلى أهلنا في العراق واصدقئنا ومحبينا في العالم يسرنا أن نزجي خالص الامتنان ونثمن باعتزاز كل جهد وطني تصاغرت ذاته امام عظمة بابل ليكبر منجزا ووعيا في دعمنا ومؤازرتنا في مشوار ادراج بابل على لائحة التراث والتي أصبحت ضمن مسؤوليات العالم الحر ومضامين صيانته وحمايته كأرث حضاري عميق ومتجدد".انتهى

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