السيد عمار الحكيم مباركاً: نصر جديد يضيفه العراق الى سجله الحافل بالإنجازات

2019/07/05 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} بارك رئيس تيار الحكمة الوطني المعارض السيد عمار الحكيم، للعراق وشعبه الابي تصويت منظمة اليونسكو على ادراج بابل ضمن لائحة التراث العالمي.

وقال السيد عمار الحكيم في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه" نصر جديد يضيفه العراق الى سجله الحافل بالانجازات"، مباركاً" للعراق وشعبه تصويت منظمة اليونسكو على ادراج بابل ضمن لائحة التراث العالمي".واضاف" اذ نحيي جهود وفد العراق المشارك في المؤتمر ، نشدد على ضرورة الاسراع بازالة كل ما من شأنه التأثير على البعد التراثي والحضاري لبابل والاهتمام بباقي المواقع والمعالم الاثرية والتراثية التي تمتد على طول مساحة هذا الوطن الاصيل".وصوت اعضاء اليونسكو، اليوم الجمعة، بالاغلبية على انضمام مدينة بابل الاثارية على لائحة التراث العالمي في أعمال الدورة 43 للجنة التراث العالمي والمنعقدة بالعاصمة الاذربيجانية باكو.انتهى

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