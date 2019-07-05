وزير الدفاع يتخذ اجراءا هاما بعد ظهور مقطع صوتي لقائد عمليات الانبار

2019/07/05 | 18:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امر وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، الجمعة، بتشكيل لجنة تحقيقية بعد ظهور مقطع صوتي نسب لقائد عمليات الانبار....

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