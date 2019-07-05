رسميا.. ريال مدريد يعلن رحيل أحد نجومه

2019/07/05 | 18:33

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بغداد اليوم - متابعة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، رحيل ظهيره الأيسر سيرجيو ريغيلون عن صفوف الفريق الملكي في الصيف الجاري.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الملكي بأن الريال اتفق مع إشبيلية على إعارة ريغيلون حتى نهاية الموسم المقبل.

وحسب المواقع الإسبانية، فإن ريال مدريد لم يضع خيار الشراء في عقد ريغيلون مع إشبيلية لرغبة "الميرينغي" في استعادته في صيف 2020.

من جهته، رحب إشبيلية بلاعبه الجديد وكتب عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "صفقة جديدة، مرحبا بك سيرجو ريغيلون".

بغداد اليوم/ متابعة

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ملاحقة برشلونة للنجمين البرازيلي نيمار والفرنسي أنطوان غريزمان، تسببت "بانشقاقات" بين أعضاء إدارة النادي "الكتالوني".

وقالت الصحيفة إن" هناك انقساما في إدارة

بغداد اليوم/ متابعة

نجح الدولي الهولندي فرينكي دي يونج في اجتياز الفخوصات الطبية بنجاح، بمستشفى برشلونة صباح اليوم الجمعة.

وتواجد اللاعب في مستشفى برشلونة صباحًا، برفقة رئيس الأمن في النادي، وكان الدكتور ريكارد برونا ينتظره بالفعل، وتم ال

بغداد اليوم-متابعة

نشر سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد الإسبانى، صوراً جديدة مع عائلته بمدينة "الغردقة" عبر حسابه الرسمى على إنستجرام، حيث يقضى صاحب الرأس الذهبية عطلة قصيرة للاحتفال بشهر العسل مع زوجته بيلا روبيو وأطفاله الثلاثة ألي

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