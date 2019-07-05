2019/07/05 | 18:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أهالي كركوك يعبرون عن استيائهم من قرار رفع أسعار المولدات الاهلية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: VFpSC-E2FFo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أهالي كركوك يعبرون عن استيائهم من قرار رفع أسعار المولدات الاهلية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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