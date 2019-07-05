 رئيس الجمهورية يهنئ بمناسبة ادراج بابل على لائحة التراث العالمي ويعد بالمزيد

2019/07/05 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، العراق وشعبه بمناسبة ادارج على لائحة التراث العالمي لليونسكو.وقال صالح في تغريدة على “تويتر” اطلعت عليه /المعلومة/ “نبارك لكل ابناء العراق ادراج بابل للائحة التراث العالمي، فبالآمس انضمت الاهوار الى هذه اللائحة، واليوم تلتحق به بابل وغداً ستدرج المواقع الاثرية الاخرى بأذن الله بها ليستعيد العراق مكانته التي […]

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