العراق تترقب إدراج بابل ضمن لائحة التراث العالمي

2019/07/05 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”،اليوم الجمعة، على إدراج آثار بابل على لائحة التراث العالمي.لكن المنظمة اشترطت على العراق إزالة كافة المخالفات عن المدينة، وأمهلته فرصة حتى عام 2020، للخضوع لشروط المنظمة.وقالت وزارة الثقافة والسياحة والآثار,إن “مجلس التراث العالمي وافق على إدراج بابل على لائحة التراث العالمي وإخراجها من قائمة المواقع …

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