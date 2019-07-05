الفياض : لا مستقبل لداعش في العراق وسنكرس هزيمته بالكامل

2019/07/05 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الجمعة، أنه لا مستقبل لتنظيم "داعش" الإرهابي بعد الضربة القاصمة التي تلقاها، وسيتم تكريس هزيمته بشكل كامل.

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