بالفيديو والصور.. الايتام يحتفلون بادارج بابل ضمن لائحة التراث العالمي

2019/07/05 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بابل:الفرات نيوز} احتفل فريق المحبه لرعاية الأيتام، اليوم الجمعة، بأدراج بابل ضمن لائحة التراث العالمي.

ورصدت عدسة {الفرات نيوز} فرحة الايتام وهم يحتفلون بالنصر التاريخي للعراق من امام اثار بابل بادراج بادراجها ضمن لائحة التراث العالمي.انتهىبواسطة: همام الموسوي

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