2019/07/05 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} هبطت أسعار الذهب 2% أثناء التعاملات، وتتجه لتسجيل أول خسارة في سبعة أسابيع بعد أن أظهرت بيانات أن الوظائف في الولايات المتحدة تعافت بقوة في يونيو/حزيران وهو ما يقلص احتمالات خفض لأسعار الفائدة الأميركية هذا الشهر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1386.91 دولار للأونصة، بينما انخفضت العقود الأميركية للذهب 2.07% إلى 1391.5 دولار للأونصة.ويتجه المعدن النفيس لإنهاء الأسبوع على خسارة قد تكون الأكبر منذ نهاية مارس/آذار.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب يهبط 2% مع انحسار التوقعات لخفض للفائدة بعد تعافي الوظائف بامركيا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب يهبط 2% مع انحسار التوقعات لخفض للفائدة بعد تعافي الوظائف بامركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).