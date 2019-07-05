وزير الدفاع العراقي يأمر بالتحقيق في فيديو لقائد عمليات الانبار يعطي معلومات للامريكان عن الحشد الشعبي

2019/07/05 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امر وزير الدفاع نجاح الشمري، الجمعة، بتشكيل لجنة تحقيقية بعد ظهور مقطع صوتي نسب لقائد عمليات الانبار.وقالت وزارة الدفاع في بيانها إن “وزير الدفاع امر اليوم بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة الحقائق بعد ظهور تسجيل صوتي في إحدى القنوات الفضائية، ينسب حسب ادعاء التقرير الإعلامي لقائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود الفلاحي”.وكشف تسجيل صوتي...

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