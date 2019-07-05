2019/07/05 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المتحدث باسم إعلام ديوان محافظة البصرة السيد مصطفى محمد الأسديّ أن محافظ البصرة المهندس أسعد عبد الأمير العيدانيّ، أكد خلال مؤتمرٍ صحافيٍّ مشترك عقد صباح اليوم الجمعة، بين الحكومة المحلية بشقيها التشريعيّ والتنفيذيّ، والأسرة الصحفيّة متمثلة بنقيب الصحفيّين العراقيّين “مؤيد اللامي”، حول تداعيات تصريح قائد عمليات البصرة الأخيرة، على إن الإعلام والصحافة يُعتبر محط …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ البصرة: الإعلام والصحافة تُحترم في محافظة البصرة ومبادرة “اللاميّ” بزيارة المحافظة جيدة وممتازة النعيم نيوز.

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