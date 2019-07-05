بكين تلوح بورقة بعشرات المليارات في وجه واشنطن

2019/07/05 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ذكرت وسائل إعلام صينية أن بكين ستقاطع المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة، إذا غيرت الأخيرة من موقفها في المفاوضات التجارية الجارية بين بكين وواشنطن.ووفقا لتقرير صدر عن مجلس الأعمال الأمريكي الصيني المشترك، فإن الولايات المتحدة تصدر إلى الصين منتجات بنحو 100 مليار دولار سنويا، خمسها زراعية وتشمل فول الصويا، الذي تبلغ صادراته نحو […]

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