رايتس ووتش تدين

2019/07/05 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت منظمة هيومن رايتش ووتش قرار السلطات اللبنانية هدم غرف إسمنتية بناها لاجئون سوريون في مخيمات عشوائية، معتبرة أنه "ضغط غير شرعي" عليهم للعودة إلى

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