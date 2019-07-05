تشكيل لجنة تحقيقية حول التسجيل الصوتي لقائد عمليات الانبار

2019/07/05 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أمر وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم الجمعة، بتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة الحقائق بعد ظهور تسجيل صوتي في إحدى القنوات الفضائية، ينسب لقائد عمليات

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