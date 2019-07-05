2019/07/05 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة حقوق الانسان في ديالى ،اليوم الجمعة، عن عدد حالات الانتحار للنصف الأول للعام 2019 في المحافظة.وذكرت المنظمة ، أن ” الاحصائيات للنصف الأول للعام 2019 ، كانت على النحو التالي في محافظة ديالى، عدد حالات (( الانتحار )) و (( محاولات الانتحار )) 48 حالة ، الانتحار (( 29 حالة )) الذكور …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ديالى ..



تزايد مرعب في حالات الانتحار وعشرات الضحايا خلال فترة قليلة النعيم نيوز.

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