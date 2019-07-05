2019/07/05 | 19:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..
اعلن قائممقام الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي ، الجمعة، عن انطلاق حملة امنية استباقية لتعقب تجار ومروجي الحبوب المخدرة لمناطق شرقي الرمادي .
وقال الدليمي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” القوات الامنية شرعت بحملة امنية استباقية للتعقب تجار ومروجي الحبوب المخدرة في مناطق الحبانية والخالدية ومنطقة الجزيرة شرقي مدينة الرمادي […]
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اعلن قائممقام الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي ، الجمعة، عن انطلاق حملة امنية استباقية لتعقب تجار ومروجي الحبوب المخدرة لمناطق شرقي الرمادي .
وقال الدليمي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” القوات الامنية شرعت بحملة امنية استباقية للتعقب تجار ومروجي الحبوب المخدرة في مناطق الحبانية والخالدية ومنطقة الجزيرة شرقي مدينة الرمادي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( انطلاق حملة امنية استباقية لتعقب تجار ومروجي الحبوب المخدرة في الرمادي ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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