2019/07/05 | 19:45

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وزارة الداخلية التركية في بيان لها تتوعد بكشف الجهة التي تسببت في انفجار الريحانية

الجمعة

05

تموز

2019 :

07:37 pm

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وزارة الداخلية التركية في بيان لها تتوعد بكشف الجهة التي تسببت في

انفجار الريحانية بولاية هاتاي بعد استكمال التحقيقات

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