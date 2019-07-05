مزاد علني على مسدسين مصنوعين من

2019/07/05 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرض مزاد علني في دالاس الأميركية، مسدسين مصنوعين من نيزك عمره 4.5 مليار سنة، للبيع، وفق ما ذكر موقع "فوكس نيوز" الإخباري الأميركي.

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