شركة أردنية تقدم عرضاً استثمارياً لإنشاء معمل اسمنت في بابل

2019/07/05 | 19:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة استثمار محافظة بابل، اليوم الجمعة، رغبة شركة اردنية للاستثمار في انشاء معمل للاسمنت".مبينة "ان بابل تمتلك قاعدة صناعية مهمة على مستوى العراق وبحاجة الى معامل صناعية للاستثمار".

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