الموافة على اعتماد الانتقال والاستضافة لكاقة التدريسيين والطلبة وفق نظام {الموازي}

2019/07/05 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الموافقة على اعتماد الانتقال والاستضافة لكاقة التدريسيين والطلبة وفق قناة التعليم {الموازي}.

وذكر بيان للوزارة، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" وزير التعليم قصي السهيل وافق على اعتماد ضوابط الانتقال والاستضافة بين الجامعات والكليات كافة للدراستين الصباحية والمسائية وضوابط انتقال الطلبة وفق قناة التعليم الخاص الصباحي {الموازي}".واضاف ان" التقديم سيكون وفق نظام الكتروني وسيتم بدء التقديم ابتداءاً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠١٩/٧/٩ ويتيح للطالب التقديم على خمس كليات فقط ويستقطع مبلغ ٥ الاف دينار لكل كلية يتم التقديم اليها ويمكن الاطلاع على الضوابط والشروط في الملف المرفق اعلاه".انتهى

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