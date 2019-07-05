عبد المهدي يهنئ العراقيين بإدراج بابل على لائحة التراث العالمي

2019/07/05 | 19:48

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بغداد :سومر نيوز

تقدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بأزكى التهاني والتبريكات للشعب العراقي بمناسبة إدراج بابل على لائحة ...

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