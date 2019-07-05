اليونسكو توافق على إدراج بابل ضمن لائحة التراث العالمي

2019/07/05 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريروافقت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، على إدراج بابل ضمن لائحة التراث العالمي.

المشاركون خلال مؤتمر لجنة التراث العالمي الثالث والأربعين الذي تنظمه "اليونسكو" في باكو صوّتوا بالإجماع على إدراج بابل ضمن لائحة التراث العالمي

وصوت المشاركون خلال مؤتمر لجنة التراث العالمي الثالث والأربعين الذي تنظمه "اليونسكو" في باكو، اليوم الجمعة 5 تموز/يوليو بالإجماع على "إدراج بابل ضمن لائحة التراث العالمي".

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فيما فرضت منظمة اليونسكو العالمية، شروطًا لإزالة المخلفات من آثار بابل لغاية شباط/فبراير ٢٠٢٠.

من جانبه كشف النائب علي الحميداوي، عضو الوفد العراقي المشارك في اجتماعات لجنة التراث العالمي، تفاصيل التصويت على انضمام مدينة بابل الأثرية ضمن لائحة التراث العالمي.

قال الحميداوي في تصريح صحفي تابعه "ألترا عراق"، إنه "صوت، اليوم الجمعة، أعضاء مؤتمر التراث العالمي بدورته الثالثة والأربعين والمنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو على ضم مدينة بابل التاريخية إلى لائحة التراث العالمي".

أضاف أنه "انتصار آخر يضاف على أعداء الإنسانية وصناع الموت ومن أراد حرف بوصلة الزمن صوب العصور الغابرات، حيث تكاتفت الجهود وتعالت الهمم وبمهارة فائقة للوفد العراقي المفاوض تم كسب ثقة وقناعة وتأييد أعضاء لجنة التراث العالمي في منظمة اليونسكو والبالغ عددهم 21 عضوًا للتصويت بأغلبية مطلقة على إدراج مدينة بابل ضمن لائحة التراث العالمي".

أشار إلى "تمرير المشروع قفزة واحدة بعد الإجابة على كل التساؤلات والتي كانت تقف عائقًا أمام إدراج بابل على لائحة التراث العالمي".

نائب: تم تمرير المشروع قفزة واحدة بعد الإجابة على كل التساؤلات والتي كانت تقف عائقًا أمام إدراج بابل على لائحة التراث العالمي

كان وزير الثقافة عبد الأمير الحمداني، أعلن في وقت سابق من اليوم، أن إدراج آثار محافظة بابل على لائحة التراث العالمي صار مؤكدًا، بعد أن استبعدتها "اليونيسكو" من قائمة التراث المعرض للخطر.

كانت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس النواب العراقي قالت في بيان صدر يوم أمس، إن "المفاوضات أثمرت عن موافقة أغلب أعضاء لجنة التراث العالمي البالغ عددها 21 عضوًا من دول مختلفة على إضافة بابل ضمن اللائحة العالمية"، مبينة أن "التحرك مستمر وبقوة من الوفد العراقي من أجل الحصول على التصويت بالإجماع، الذي من المؤمل ان يكون اليوم الجمعة".

كانت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو المنعقدة في إسطنبول في تموز/يوليو 2016 وافقت على ضم ثلاث مدن قديمة وأربعة من الأهوار العراقية إلى سجل لائحة التراث العالمي.

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