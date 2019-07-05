2019/07/05 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت

هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، عن ضبط مسافر ايراني بحوزته مادة مخدرة في منفذ

الشيب.

وذكرت

الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم ضبط مسافر

إيراني بحوزته مادة مخدرة نوع (ترياك) وبوزن (40) غرام في منفذ الشيب الحدودي في

محافظة ميسان”.

وأضافت

أنه “تم إحالة المسافر وما تم ضبطه واستنادا الى كتاب مركز شرطة المنفذ ووفق

محضر اصولي إلى مركز شرطة الشيب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

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