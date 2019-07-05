العثور على مضافتين لـ”داعش” جنوبي ديالى

2019/07/05 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ديالى

أعلنت

فرقة الرد السريع، الجمعة، العثور على مضافتين لتنظيم “داعش” الإرهابي

جنوبي محافظة ديالى.

وذكرت

الفرقة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “اللواء الثالث في

فرقة الرد السريع تمكن، اليوم، من العثور على مضافتين لتنظيم داعش جنوب بهرز

بمحافظة ديالى”.

وأضافت

أنه “عُثر بداخل المضافات على عدد من قنابر الهاون مختلفة الأحجام وعدد من

العبوات الناسفة محلية الصنع”.

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