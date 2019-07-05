ياسمين نيار تسجل اغاني ” الراي ” في الجزائر

2019/07/05 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..كشفت النجمة الجزائرية ياسمين نيار الى انها أنتقلت من مقر إقامتها في سويسرا الى بلدها الجزائر بغية تسجيل أكثر من عمل فني بالتعاون مع ملحنين و شعراء جزائريين.

وقالت ياسمين ان بعض هذه الاعمال يصب في خانة ” الراي ” وفق صياغة عصرية على مستوى التوزيع الموسيقي، مشيرة الى ان التنويع من الاهداف التي تسعى اليها في مسيرتها الفنية بعد ان أطلقت قبل فترة وجيزة فيديو كليب أغنية ” آه انت حبيبي ” الذي حصد خلال اسبوع مليون متابعة على موقع ” يوتيوب ” .

و اوضحت أن أغنية ” الراي ” الجزائري سوف يتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في العاصمة البريطانية لندن بالتعاون مع مخرج بريطاني وصفته بالموهوب .

في المقابل اشارت ياسمين الى ان قضية إثبات زواجها من المنتج المصري محمد السبكي مازالت قائمة و مستمرة بالتعاون مع فريق قانوني محترف و اكدت ان ثمة تسجيلات جديدة سوف تنشرها بشكل تدريجي للتأكيد على صحة كلامها حول الارتباط الرسمي الذي جمعها به في القاهرة .

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