مؤسسة السوسن العالمية تقيم مهرجانها “الماسي” العاشر في اربيل

2019/07/05 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..اعلنت مؤسسة السوسن العالمية عن تنظيمها مهرجاناً كبيراً في الثاني عشر من الشهر الحالي بمدينة أربيل.

وقالت مديرة المؤسسة، ملكة جمال لبنان سوسن السيد أن الموسسة ستقيم مهرجانها العاشر (الماسي) ، و السابع عشر على مستوى العالم في أربيل ،مبينة ان المؤسسة تسعى من خلال هذه المهرجانات على تاصيل الثقافة السياحية في البلدان العربية لاسيما العراق وربط الفن بجميع انواعه بثقافة الشعوب وتاريخها .

وأشارت الى ان “المهرجان سيتضمن عدة عروض للأزياء وتقديم أغاني وغيرها من الفقرات”.

واوضحت ان”مؤسسة السوسن العالمية أصبحت اسماً معروفاً لإحياء هذا المهرجان، الذي يحوي على عدة فقرات لاسيما تكريم المبدعين وفقرات خاصة لأطباء في جميع المجالات وبحضور شخصيات عربية .

ونوهت السيد الى ان “إقليم كوردستان يشبه لبنان”، مشيرة الى انه فتح أبوابه للبنانيين منذ وقت بعيد، “لذلك أردنا أن نبدي تعاوناً كبيراً تحت عنوان صناعة الحياة بهدف تقارب الشعوب”.

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