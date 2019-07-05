2019/07/05 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NiyCxm788iU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تعديل قانون الانتخابات المحلية|مراقبون : التصويت عليه شائك في ظل اختلاف الرؤى بين القوى السياسية) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تعديل قانون الانتخابات المحلية|مراقبون : التصويت عليه شائك في ظل اختلاف الرؤى بين القوى السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).