مزاد علني على مسدسين مصنوعين من

2019/07/05 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعرض مزاد علني في دالاس الأميركية، مسدسين مصنوعين من نيزك عمره 4.5 مليار سنة، للبيع، وفق ما ذكر موقع "فوكس نيوز" الإخباري الأميركي.

ويتوقع أن يحقق

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