بكين تقاطع المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة

2019/07/05 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام صينية أن بكين ستقاطع المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة، إذا غيرت الأخيرة من موقفها في المفاوضات التجارية الجارية بين بكين وواشنطن.

ووفقا لتقرير

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