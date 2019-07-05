اندلاع حريق داخل دار تراثي قديم في بغداد

2019/07/05 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في العراق ، الجمعة، باندلاع حريق داخل "دار تراثي قديم" في منطقة الباب الشرقي في العاصمة بغداد....

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