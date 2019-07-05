جوني بيلامي فوستر - هل للشركات متعددة الجنسيات موطن؟

2019/07/05 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جوني_بيلامي_فوستر نشرت صحيفة بزنس ويك في نيسان 1963 تقريراً خاصّاً بعنوان: «الشركات متعددة الجنسيات»، تناول التدويل المتزايد للأعمال التي تقوم بها شركات الولايات المتحدة.ورد في المقال: «قد يملأ مصطلح متعددة الجنسيات الفم، لكنّه يؤدّي دور الخطّ الفاصل بين المؤسسات الموجهة للداخل والتي لديها عمليات دوليّة، وتلك الشركات الموجهة ناحية العالم».وبعد أقلّ من عام، في حزيران/يونيو 1964، قالت وكالة (أخبار الولايات المتحدة ......

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