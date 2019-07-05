خليل اندراوس - مداخلة حول كتاب - رأس المال لماركس

2019/07/05 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خليل_اندراوس كتاب رأس المال لماركس، بشكل مواصلة لكتابه "مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي المنشور عام 1859.مضمون الكتاب المبكر المشار اليه آنفا ورد بصورة ملخصة في الفصل الاول من المجلد الاول لكتاب رأس المال، وكتاب رأس المال يمثل عماد الاقتصاد السياسي الماركسي انجزه كارل ماركس عام 1867، لكن المجلد التاسع منه فقد جمعه وأتمه فريدريك انجلز.يقول ماركس في مقدمة الطبعة الاولى "ان البداية، كل بداية صعبة دائما وهذه ......

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