جهاد عقل - أخطار هائلة تهدّد عالم العمل

2019/07/05 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جهاد_عقل *المؤتمر المئوي لمنظمة العمل الدولية: يطرح قضايا هامة بخصوص مستقبل عالم العمل*أكبر مؤتمر للمنظمة منذ تأسيسها في العام 1919*مشاركة دولية واسعة، تحولت الى مظاهرة عالمية من رؤساء دول وحكومات ووزراء ونقابيين وأصحاب عمل*تبني التقرير الهام - الإعلان - بخصوص مستقبل عالم العمل*المصادقة على اتفاقية 190 وتوصية 206 بخصوص مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل*فلسطين حاضرة في المؤتمر والمصادقة على تقرير وضع ا......

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