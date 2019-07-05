مديرية إعلام الحشد الشعبي تهنئ بإدراج بابل على لائحة التراث العالمي

2019/07/05 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأت مديرية الإعلام هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، أبناء شعبنا العراقي بمناسبة إدراج بابل على لائحة التراث العالمي، مؤكدة أن ذلك استحقاق تأريخي وطبيعي تأخر سنوات طويلة.وفيما يلي نص التهنئة: تهنئ مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي أبناء الشعب العراقي بمناسبة إدراج مدينة بابل في لائحة التراث العالمي بعد التصويت عليها بالاجماع أثناء اجتماع اليونسكو ...

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