2019/07/05 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الجمعة، أنه لا مستقبل لتنظيم "داعش" الإرهابي بعد الضربة القاصمة التي تلقاها، مشيرا إلى أنه سيتم تكريس هزيمة التنظيم الإرهابي بشكل كامل.وقال الفياض في حوار مع قناة "الجزيرة" وتابعه موقع "الحشد الشعبي"، إنه "لا مستقبل لتنظيم داعش الإرهابي بعد الضربة القاصمة التي تلقاها على ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفياض: لا مستقبل لداعش في العراق وسنكرس هزيمته بالكامل) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفياض: لا مستقبل لداعش في العراق وسنكرس هزيمته بالكامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).