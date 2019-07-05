2019/07/05 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائممقام الحبانية بمحافظة الانبار علي داود الدليمي ، اليوم الجمعة، عن انطلاق حملة أمنية استباقية لتعقب تجار ومروجي الحبوب المخدرة لمناطق شرقي الرمادي .وقال الدليمي في تصريح له , إن القوات الامنية شرعت بحملة امنية استباقية للتعقب تجار ومروجي الحبوب المخدرة في مناطق الحبانية والخالدية ومنطقة الجزيرة شرقي مدينة الرمادي ، ضمن خطة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حملة أمنية لتعقب تجار ومروجي الحبوب المخدرة في الرمادي النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة أمنية لتعقب تجار ومروجي الحبوب المخدرة في الرمادي) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة أمنية لتعقب تجار ومروجي الحبوب المخدرة في الرمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).