مقتل وجرح 15 من الحشد العشائري في الفلوجة اليوم الجمعة

2019/07/05 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤولون طبيون وشرطيون الجمعة أن مسلحين قتلوا خمسة أشخاص وجرحوا 10 في هجوم على مقاتلين شبه عسكريين بالقرب من العاصمة العراقية بغداد.وقال المسؤولون الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم، إن الهجوم وقع الجمعة شمال مدينة الفلوجة

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