تونس تحظر النقاب في الأماكن العامة

2019/07/05 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الجمعة منع النقاب في المؤسسات العامة ‘لدواع أمنية”، حسب ما أفادت رئاسة الحكومة لوكالة فرانس برس.ووقع الشاهد على منشور حكومي “يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية”، وفقا لذات المصدر.ويأتي قرار الحكومة التونسية بعد أن هز تفجيران […]

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