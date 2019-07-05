الداخلية تعلن اعتقال عددا من المتورطين بالاعتداء على معلم في هيت

2019/07/05 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، ان شرطة محافظة الانبار

اعتقلت عددا من المتورطين بالاعتداء على منزل المعلم الذين ظهورا في مقطع فيديو تم

تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة ان القوات الامنية مازالت تبحث عن عدد

آخر منهم.

وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة

منه، إنه “نظرا للقيمة الاعتبارية العليا والمقام الكبير الذي يحظى به معلمي

العراق الكرام باعتبارهم مربي الاجيال وصاحبي الفضل الاول علينا جميعا وبناءً على

ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي من حادثة اعتداء على مدرس في مدينة هيت غرب

محافظة الانبار من قبل مجموعة اشخاص وبمتابعة دقيقة من قبل ورزير الداخلية ياسين

طاهر الياسري وتوجيهاته الى شرطة الانبار القاضية بالقاء القبض على المتهمين

بالقضية واحالتهم الى القضاء وبناء على ذلك تمكنت شرطة الانبار من القاء القبض على

عدد منهم”.

واضافت الوزارة، أن “البحث مازال جاريا عن الاخرين

من قبل قوات شرطة سوات في المحافظة تمهيدا لالقاء القبض عليهم وتسليمهم للقضاء

لينالوا جزائم العادل”.

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