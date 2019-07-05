2019/07/05 | 20:16

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الداخلية: شرطة الانبار اعتقلت عددا من المتورطين بالاعتداء على منزل المعلم في هيت

الجمعة

05

تموز

2019 :

08:00 pm

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اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، ان شرطة محافظة الانبار اعتقلت عددا من

المتورطين بالاعتداء على منزل المعلم الذين ظهورا في مقطع فيديو تم

تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة ان القوات الامنية مازالت

تبحث عن عدد آخر منهم.وقالت الوزارة في بيان إنه "نظرا للقيمة الاعتبارية العليا والمقام

الكبير الذي يحظى به معلمي العراق الكرام باعتبارهم مربي الاجيال

وصاحبي الفضل الاول علينا جميعا وبناءً على ما تناقلته مواقع التواصل

الاجتماعي من حادثة اعتداء على مدرس في مدينة هيت غرب محافظة الانبار

من قبل مجموعة اشخاص وبمتابعة دقيقة من قبل وزير الداخلية ياسين طاهر

الياسري وتوجيهاته الى شرطة الانبار القاضية بالقاء القبض على

المتهمين بالقضية واحالتهم الى القضاء وبناء على ذلك تمكنت شرطة

الانبار من القاء القبض على عدد منهم".واضافت الوزارة، أن البحث مازال

جاريا عن الآخرين من قبل قوات شرطة سوات في المحافظة تمهيدا لالقاء

القبض عليهم وتسليمهم للقضاء لينالوا جزائم العادل.

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